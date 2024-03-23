عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يزور مصر لبحث تطورات الأوضاع في غزة

صدى البلد

أعلن فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، أن الأخير سيزور العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لبحث آخر تطورات الحرب في قطاع غزة.

وقال فرحان حق خلال مؤتمر صحفي: " من المتوقع أن يكرر الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإسكات الأسلحة، خاصة في غزة والسودان".

وأضاف أن "الأمين العام أثناء وجوده في مصر سيتوجه إلى شمال سيناء، حيث سيزور مستشفى في العريش ويذهب إلى رفح على الجانب المصري، حيث سيجتمع مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة".

وأوضح أن الأمين العام سيلتقي أثناء وجوده في القاهرة عددا من المسؤولين المصريين.

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت، أمس عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت، السبت، على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد "الفيتو" الروسي والصيني على مشروع قرار أمريكي أشار إلى وقف إطلاق النار.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا| صور

ترشيحاتنا

يحتاج لتدخل جراحي..طبيب إمام عاشور يفجر مفاجأة بشأن إصابته

أول تعليق من بوتين على هجوم موسكو الإرهابي

دعاء واحد يساوي مليار حسنة.. فضل عظيم احصده في دقيقة واحدة

التجديد أو تسليم اللوحات.. الداخلية تحذر أصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

تقارير: أبل تجري محادثات مع شركة Baidu الصينية.. لهذا السبب

بالهاتف المحمول ..حبس المتهم بسرقة أموال عملاء البنوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيب خطير.. استدعاء 285 ألف سيارة دودج وكرايسلر

مبيعات السيارات الهجينة تتفوق على المركبات الكهربائية.. ما السبب؟

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن ياسمين عبد العزيز والعوضي

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ