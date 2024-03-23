الفيضانات تضرب مدينة عراقية وتحرك سريع للسلطات

اجتاحت مدينة الموصل العراقية فيضانات عارمة، جراء تساقط الأمطار الغزيرة التي تسببت بموجة سيول مما دفع قامت مديرية مجاري نينوى ، علي الفور ، للتحرك السريع و معالجة فيضانات

ولفتت المديرية، في بيان لها، الي ان "الأمطار كانت متوسطة الشدة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وفي بعض الأحيان تساقط حبات الحالوب".

وذكرت أن "ليلة الجمعة دخلت سيول إلى مدينة الموصل من الجهة الشمالية الشرقية، والشمالية الغربية، مما أدى إلى فيضانات وتجمعات مائية في عدد من المناطق".

وأكدت مديرية مجاري نينوى، معالجة تجمع المياه بوقت قياسي والسيطرة على مياه الوديان بفعل السيول وتحويل تلك المياه عبر شبكات مياه المجاري.