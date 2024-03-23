العمرة والحج .. السعودية تصدر قرارا بسبب ضيوف الرحمن

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة ‎الجمعة في عدد ( ٩٤ ) مسجداً مسانداً إضافة للجوامع الرسمية في العاصمة المقدسة، وذلك في إطار جهود الوزارة المبذولة للتيسير على ضيوف الرحمن.

جاء ذلك القرار تخفيفاً للزحام الذي تشهده جوامع العاصمة المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم العمرة والحج.

ويهدف القرارت أيضا واستيعابا للأعداد الغفيرة من ضيوف الرحمن كي يؤدوا العبادة بيسر وسهولة.

وكانت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اتاحت خدمة التسجيل للراغبين في الاعتكاف لعام 1445هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس؛ فأن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

أعلنت وزارة الحج والعمرة ترحيبها بضيوف الرحمن القادمين من جميع العالم، بجميع أنواع التأشيرات، لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

وأشارت الوزارة السعودية، في منشور على منصة “اكس” إلى أنه بغض النظر عن نوع التأشيرة التي يحملها المعتمر؛ فإنه يمكنه أداء العمرة دون أي قيود.

وأكدت الوزارة على تسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن حيث يمكن لحملة التأشيرات المختلفة مثل:

التأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية.

تأشيرة العبور "ترانزيت".

تأشيرة العمل.

التأشيرة السياحية الإلكترونية أداء العمرة بسهولة.



ولتسهيل العملية يقوم المعتمر بتحميل تطبيق "نسك" واستخراج تصريح أداء العمرة، مع الالتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين.