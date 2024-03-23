بنادق آلية وطبنجات.. مجرم يحول مسكنه لمصنع سلاح بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الأسلحة النارية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بإدارة ورشة بمحل سكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (4 بنادق آلية - 9 طبنجات - 20 فرد محلى - 19 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكذا عدد من فوارغ الطلقات الآلية - الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.