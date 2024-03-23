في نهار رمضان .. خادمة تستعين بآخرين للتخلص من مخدومتها وسرقتها

نجحت المباحث الجنائية بالغربية اليوم في كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة عجوز في نهاية العقد الخامس من عمرها مقتولة غارقه في دمائها في نهار رمضان .

وتبين من الفحص سرقة مشغولات ذهبية وأموال نقدية ، كما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مخدومتها بالاشتراك مع آخرين ، القي القبض عليهم ، وتم عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حزام مأمور مركز المحلة يفيد بالعثور على جثة "ن.م"59 سنة سيدة عجوز هامدة داخل شقتها بقرية سامول بنطاق دائرة مركز المحلة الكبرى .

تشكيل فريق بحث جنائي تحت أشرف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية ورئاسة العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة لكشف غموض الحادث .



كما كشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية أن وراء ارتكاب الجريمة خادمة ترعي شئون السيدة العجوز تدعي "ل.ق"45 سنة بالاشتراك مع آخرين .



وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهمين حال بيعهم المشغولات الذهبية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة السرقة وانهاء حياة السيدة العجوز .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات