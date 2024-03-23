عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في نهار رمضان .. خادمة تستعين بآخرين للتخلص من مخدومتها وسرقتها

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

نجحت المباحث الجنائية بالغربية اليوم في كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة عجوز في نهاية العقد الخامس من عمرها مقتولة غارقه في دمائها في نهار رمضان .

وتبين من الفحص سرقة مشغولات ذهبية وأموال نقدية ، كما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة مخدومتها بالاشتراك مع آخرين ، القي القبض عليهم ، وتم عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

txt

الذكرى 1084 لـ تأسيس الجامع الأزهر احتفالية بمركز ثقافة طنطا


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حزام مأمور مركز المحلة يفيد بالعثور على جثة "ن.م"59 سنة سيدة عجوز هامدة داخل شقتها بقرية سامول بنطاق دائرة مركز المحلة الكبرى .

تشكيل فريق بحث جنائي تحت أشرف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية ورئاسة العقيد ابو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة لكشف غموض الحادث .

رئيس مدينة المحلة: غلق 9 محلات وورش لمخالفة مواعيد العمل الرسمية


كما كشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية أن وراء ارتكاب الجريمة خادمة ترعي شئون السيدة العجوز تدعي "ل.ق"45 سنة بالاشتراك مع آخرين .
 

وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهمين حال بيعهم المشغولات الذهبية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة السرقة وانهاء حياة السيدة العجوز .

بعد شكوى مواطن عبر فيس بوك.. تركيب مطبات على طريق طنطا زفتى


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية انهاء حياه امن الغربية جثة سيدة عجوز تشكيل فريق بحث جنائى ضبط المتهمين كشف غموض قرية سامول في ظروف غامضة مواعيد العمل الرسمية مواعيد العمل مشغولات ذهبية مشغولات الذهب مشغولات مدير المباحث الجنائية ضبط المتهم سرقة مشغولات ذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

ترشيحاتنا

رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

أمين عام الأمم المتحدة يعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق إغاثة غزة

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة نجم ليفربول

خناجر الممالك السبع.. اكتشاف 500 كنز سيغير التاريخ| هذه قصتها

استمرار توافد المحامين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة

جوتيرش يزور المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ