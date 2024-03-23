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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية «IPS» تمهيدا لافتتاحها

وزير التعليم يتفقد
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، بتفقد جاهزية مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية بالقاهرة، تمهيدا لافتتاحها خلال أيام.

ويأتي افتتاح هذه المدرسة في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى إنشاء المدارس الرسمية الدولية، حيث تبلغ مساحة المدرسة 9716.92 م٢، بالإضافة إلى الفراغات الخدمية والمعامل.

وقد تفقد الدكتور رضا حجازى، خلال الزيارة، القاعات المخصصة للطلاب وملاعب رياض الأطفال، وعددا من فصول المدرسة والفناء، والملاعب المخصصة للأنشطة الرياضية المختلفة.

المدارس الرسمية الدولية "IPS"

وأكد الدكتور رضا حجازى أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG).

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه النوعية من المدارس تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العمل على التوسع في إنشاء المدارس الرسمية  الدولية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز بأسعار مناسبة، وتلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.

موعد تشغيل مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية "IPS"

وأعلن الوزير أنه سيتم تشغيل هذه المدرسة بداية من العام الدراسى القادم 2024/ 2025، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب التقدم لأولياء الأمور خلال أيام.

وقال إن مبادرة الوزارة لإنشاء المدارس الرسمية الدولية تتم بالتعاون وبدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها رؤية مستقبلية للتوسع في هذه المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير إلى أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها، ما يؤكد ثقة المجتمع فى هذه النوعية من المدارس.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة على توفير جميع الإمكانات اللازمة للمدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها، وتجهيزها بالمعامل المتطورة، فضلًا عن الاستعانة بالمعلمين الأكفاء المتميزين من داخل وخارج الوزارة واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.  

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ونادر يونان، رئيس مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، والدكتور عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء، وأمل الهوارى، مدير عام إدارة مصر الجديدة التعليمية، والمهندسة هالة شندى، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية فى القاهرة.

وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة
وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة

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