مدير تعليم مطروح للمدراء الجدد : انضباط العملية التعليمية والتواصل مع أولياءالأمور أولوية

اجتمع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع أحمد فتحي الباب مدير إدارة النجيلة الجديد ومحمد صلاح مدير إدارة السلوم التعليمية الجديد بمقر ديوان عام المديرية وذلك بعد موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي تكليفهما لقيادة الادارتين التعليميتين .

جاء ذلك بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية.

ونقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب قائد الأقليم مؤكداً لمديري النجيلة والسلوم الجدد أن تعليم مطروح على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق منظومة عمل يسودها الانضباط والجد والاجتهاد وتقدير المسئولية .

وأكد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع أن التواجد الميدانى على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين يضمن سرعة حل المشكلات ويساهم في تحسين جودة الأداء فى العمل في سبيل تحقيق عملية تعليمية منتظمة .

وأضاف شحاته أن اختيارهما جاء في إطار مواصلة ضخ دماء جديدة واعدة تمتلك خطة طموحة لتطوير العمل الإداري والاستفادة من خبراتهما المهنية عبر السنوات الماضية لرفع معدلات نواتج التعلم والارتقاء بالعملية التعليمية

واضاف للقيادات الجديدة أن هناك ملفات هامة تنتظرهما ولا بد وأن يكون لها الأولوية فى العمل وتأتى فى مقدمتها انضباط العملية التعليمية وكذلك التواصل مع الجمهور وأولياء الأمور والاستماع الى أرائهم ومقترحاتهم فى تطوير العملية التعليمية .

كما وجه وكيل تعليم مطروح بضرورة مراجعة كل القيادات فى مواقعها والعمل على ضخ قوة دفع جديدة قادرة على العمل باجتهاد وتحمل مسئولية العمل .