سمير: الوزراء يدرس حوافز لصناعة الدواء استعدادًا لطرحها على مجلس النواب

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن هناك بعض الحوافز الخاصة بصناعة الدواء، التي يجري الآن دراستها داخل مجلس الوزراء، استعدادًا لعرضها على مجلس النواب، لاتخاذ قراره بشأنها.

ولفت وزير الصناعة خلال فعاليات صالون النيل المنقعد اليوم، إلى أن هناك 152 قطاعا صناعيا مصريا يحتاج إلى إقبال أكبر من المستثمرين، مشددا على أن هذه القطاعات تدر أرباحًا كبيرة، مشيرًا إلى هيئة التنمية الصناعية تلعب دورا في توجيه المستثمرين إليها حسب رغبة كل منهم.

وأشار وزير الصناعة إلى أن قيمة واردات مصر من اللقاحات والأمصال وصلت إلى 4.4 مليار دولار سنويًا، وهي ثابتة خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن 54% من واردات مصر هي عبارة عن مستلزمات إنتاج داخلة في قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن صادرات مصر للاتحاد الأوروبي ستتأثر بسبب ضريبة الكربون، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن السوق في الدول العربية تتمتع بمنافسة شرسة بالاضافة للظروف المحيطة بالبلد.