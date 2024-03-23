جوميز يرفض الاستعجال في عودة زيزو للمشاركة مع الفريق

رفض المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الاستعجال في المشاركة لأحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، في المباريات الحالية، وخاصة في مباراة فريقه ضد مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية، حرصًا على عدم تجدد إصابته.

أصيب زيزو خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، ويجري الآن المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الخاص به، لكن جوميز قرر إعطاؤه وقتًا أطول للتعافي بشكل كامل وتجهيزه بشكل جيد قبل العودة للمشاركة في المباريات.

مواجهة الزمالك لمودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية تقام يوم الأحد 31 مارس، وتأتي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق الذي يولي اهتمامًا خاصًا للجوانب التكتيكية والفنية خلال التدريبات.