الأمين العام للأمم المتحدة: الأونروا هي العمود الفقري لتوفير المساعدات لقطاع غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، إن منظمة الأونروا تمثل العمود الفقري لتوفير المساعدات لأهالي قطاع غزة، فهي مركز وقلب التوزيع في القطاع.

وأشار جوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أمام مطار العريش، إلى أن بعض أعضاء الأونروا شاركوا في عملية 7 أكتوبر ونحن ندين هذا الهجوم، مشددا على أنه المنظمة أجرت تحقيقا في الأمر.

وأوضح أننا نناشد المجتمع الدولي مساعدة منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لما لها من دور في مساعدة الأهالي.

وشدد على إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في موسكو امس، داعيا الدول للتعاون من أجل منع منظمة داعش الإرهابية ومحاربتها.