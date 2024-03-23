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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان المغرب 13 رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائمين

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب

يحين موعد أذان المغرب 13 رمضان، والذي يهتم المسلمون بالبحث عنه مع دعاء الإفطار للصائمين والذي يستحب ترديده عند الإفطار في رمضان.

وفي هذا التقرير نكشف موعد أذان المغرب 13 رمضان في القاهرة وعدد المحافظات.

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مواقيت الصلاة اليوم

صلاة الفجْر ٤:٢٨ ص
الشروق ٥:٥٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٠٨ م
صلاة العِشاء ٧:٢٦ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص
الشروق ٦:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٧ م
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:١٤ م
صلاة العِشاء ٧:٣٣ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص
الشروق ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:١٠ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٤:٣٠ ص
الشروق ٥:٥٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٠٩ م
صلاة العِشاء ٧:٢٦ م

دمياط

صلاة الفجْر ٤:٢٤ ص
الشروق ٥:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٠٦ م
صلاة العِشاء ٧:٢٥ م

الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٢٧ ص
الشروق ٥:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٦:٠٢ م
صلاة العِشاء ٧:١٧ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:١٨ ص
الشروق ٥:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:١٧ م
صلاة المَغرب ٥:٥٦ م
صلاة العِشاء ٧:١٢ م

العريش

صلاة الفجْر ٤:١٦ ص
الشروق ٥:٤٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:٢٠ م
صلاة المَغرب ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء ٧:١٧ م

دعاء الإفطار

وحث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصائم على الدعاء عند الإفطار  كما ورد في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي.

وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الإفطار عند الغير.

وناشد مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، المسلمون بأن يغتنموا الشهر الفضيل ويحرصوا على اتباع سنة الحبيب المصطفى في شهر رمضان.

ويسن لمن أفطر عند غيره أن يدعو له، فعن عبدالله بن الزبير، قال "أفطر رسول الله ، عند سعاد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة".

 

موعد اذان المغرب 13 رمضان دعاء الإفطار رمضان مواقيت الصلاة اليوم

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