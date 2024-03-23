تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان..لليوم الثالث عشر بشهر رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان لصباح السبت، فى اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم السبت الموافق 23/3/2024 فى تمام الساعة السادسة ودقيقة ( 06:01 م ).

أذان المغرب

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم السبت الموافق 23/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:27 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:49 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:55 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:21 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:14 مساءً.