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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. تخصيص 371 مسجدا للاعتكاف خلال شهر رمضان بالقليوبية

مساجد الإعتقاف
مساجد الإعتقاف

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية عن تخصيص 371 مسجدا  للاعتكاف في رمضان خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم. 

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف ان المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال المعتكفين وتوفير الجو الروحي الملائم،  لإقامة صلاة التهجد او مقارئ القرآن  والدروس. 

وأشار إلى أن جميع المعتكفين عليهم مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف وأن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر.

وجاءت المساجد المخصصة الاعتكاف وفقا للقوائم التالية:

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القليوبية مديرية الأوقاف الشهر الكريم رمضان وكيل وزارة الأوقاف

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