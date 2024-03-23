لجنة المرأة : احتفالية عيد الأم .. الأربعاء المقبل

أعلنت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين مقرر لجنة المرأة ، انه تقرر إقامة إحتفالية عيد الأم لهذا العام يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٧مارس ٢٠٢٤ فى تمام الساعة ٨،٣٠ مساءً بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بمقر النقابة.

اوضحت "النجار" أنه يأتى هذا الإحتفال كتقليد جديد للجنة المرأة لتكريم نماذج العطاء والتضحيات بين الزميلات الصحفيات فى المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة حيث قامت كل مؤسسة بترشيح زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية ،وذلك بخطاب رسمى به حيثيات الاختيار دون تدخل من اللجنة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتضمن الإحتفال أيضا تكريم نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والعطاء.