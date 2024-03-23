مسلسل قلع الحجر الحلقة 13.. سرقة حجة بيت سوسن بدر

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 13 تطور جديد فى الأحداث حيث قام عبد الحى "عمر محمد رياض" بسرقة حجة البيت من والدته روحية "سوسن بدر" وذلك لإرضاء خاله فرماوى "محمد رياض".

وتقرر روحية مواجهة ابنها عبد الحى الذى ينكر سرقته لحجة البيت ولكنها أكدت له إن هناك دليل على ذلك وهو الشال الذى وقع منه فى غرفة والدته.

وتقوم روحية بمواجهة شقيقها فرماوى وتأكد له انها لن تتنازل عن ميراثها وحقها فى البيت الذى يقطنه وانه حقها حتى لو حصل على حجة البيت.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.