فى الذكرى 83 على تأسيسها|حفل إفطار جماعي للأسرة الصحفية بالنقابة 31 مارس

ينظم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار جماعياً بمقر النقابة يوم الأحد القادم (31 مارس الجارى) الموافق (21 رمضان 1445هـ)، باشتراك رمزى قدره 100 جنيه للفرد (مائة جنيه فقط لا غير)، يبدأ الحجز اعتبارًا من الأحد الموافق 24 مارس، وحتى السبت الموافق 30 مارس 2024م، ويسدد فى مركز الخدمات بالدور الأول، ويمكن تحويل مبلغ (105 جنيهات) على فودافون كاش رقم (01066778919) وارسال بيانات الحجز على الواتس لنفس الرقم حتى يمكن حصر أعداد الحاجزين، وتجهيز الإفطار بشكل لائق.

كما تتوافر وجبات صيامى للزملاء المسيحيين، وعلى مَن يرغب تسجيل اسمه بالدور الأول.

يعقب الإفطار احتفال النقابة بمرور 83 سنة على إنشائها، كما يتضمن الحفل فقرة غنائية فلسطينية بمناسبة ذكرى يوم الأرض.