عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى الذكرى 83 على تأسيسها|حفل إفطار جماعي للأسرة الصحفية بالنقابة 31 مارس

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

ينظم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار جماعياً بمقر النقابة يوم الأحد القادم (31 مارس الجارى) الموافق (21 رمضان 1445هـ)، باشتراك رمزى قدره 100 جنيه للفرد (مائة جنيه فقط لا غير)، يبدأ الحجز اعتبارًا من الأحد الموافق 24 مارس، وحتى السبت الموافق 30 مارس 2024م، ويسدد فى مركز الخدمات بالدور الأول، ويمكن تحويل  مبلغ (105 جنيهات) على فودافون كاش رقم (01066778919) وارسال بيانات الحجز على الواتس لنفس الرقم حتى يمكن حصر أعداد الحاجزين، وتجهيز الإفطار بشكل لائق.
كما تتوافر وجبات صيامى للزملاء المسيحيين، وعلى مَن يرغب تسجيل اسمه بالدور الأول.
يعقب الإفطار احتفال النقابة بمرور 83 سنة على إنشائها، كما يتضمن الحفل فقرة غنائية فلسطينية بمناسبة ذكرى يوم الأرض. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

ما مصيرها ؟| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب .. القصة الكاملة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

التنمر والمعايرة والشتايم فى الهزار.. علي جمعة يحذر الشباب وصغار السن

مفتي الجمهورية: لم يثبت عن الرسول أنه ضرب أو أساء لأحد بل كان رحيما

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد قرب المخا باليمن

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان الأوضاع في قطاع غزة.. فيديو

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في صورة أموال؟.. أحمد عمر هاشم يُجيب

ملتقى الظهر بالجامع الأزهر يكشف عن مخرج للعبد من الضيق وسعة في الرزق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

7 مليارات دولار و20 ألف فرصة عمل| مشروع مصري باستثمارات عالمية في هذه المنطقة

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

تحذير.. السيارات المتصلة بالإنترنت تهدد بيانات السائقين

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ