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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على أصحاب صفحة بيع الصواعق والأسلحة على الفيس بوك

صدى البلد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمين على إدارة مجموعة عبر موقع "فيس بوك" وإستخدامها فى الترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية. 

 بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة المجموعة المشار عليها ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء) ، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم).

وبمواجهتهم أقروا بمزاولة ذلك النشاط بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والصواعق المضبوطة بغرض إستخدامها فى إستدراج ضحاياهم. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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