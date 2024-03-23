لأول مرة منذ بداية الحرب.. وزير دفاع إسرائيل يتوجه غدًا إلى واشنطن

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، سوف يتوجه غداً في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام فإنه من المتوقع أن يلتقي جالانت بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين كبار آخرين، لبحث استمرار الحرب في غزة، وخاصة العملية العسكرية المحتملة في رفح.

وأوضحت وسائل الإعلام أن جالانت سيصطحب وفداً عسكرياً خلال الزيارة، وذلك بعد ما تمت الموافقة على الرحلة من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبناء على طلب الأمريكيين.