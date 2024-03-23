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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. سرقة باقي الذهب من روجينا.. صور

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 13

يواصل مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، مفاجآته في كل حلقة، حيث يرفع المسلسل سقف الإثارة والتشويق لدى الجمهور ويقدم جرعة درامية دسمة وغنية بالتفاصيل والأحداث السريعة المشوقة على مدار حلقات المسلسل، مما جعله يتصدر نسبة الأعلى مشاهدة، والأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحوز على اهتمام الجماهير في الشارع المصري.

وشهدت الحلقة الـ13 من مسلسل، تصاعد جرعة التشويق والإثارة، خاصة بعدما كشفت الحلقة سرقة باقي الذهب من نصرة (روجينا)، وكذلك مساومة سراج (مراد مكرم)، زوجته شاهيناز (مي سليم) على عدم تسليم فيديو قتلها عزيز (أحمد سلامة) للنيابة مقابل قيامها ببيع كل ما تملكه من شركات وعقارات له.

بدأت أحداث الحلقة من سر إلهي، بمشهد غير متوقع بعد أن قامت شاهيناز هارون "مي سليم"، بقتل المحامي عزيز "أحمد سلامة"، لعدم فضح أمرها لدى سراج، وهو ما اتضح في النهاية بأن كل الحادث مدبر من قبل سراج الذي كان يوثق عملية القتل بالفيديو، وفور وصولها المنزل وجدت سراج ينتظرها، ويخبرها بأنه قام بتوثيق لحظة قيام بقتل عزيز، ولن يفضح أمرها ويسلم الفيديو للشرطة بشرط، بيعها كل ما تملك من عقارات وشركات له، وقدما الثنائي مراد مكرم ومي سليم مباراة تمثيلية رائعة، أظهر كلا منهما أداء عبقري، وإظهار الشر الذي بداخلهما دون افتعال أو مبالغة، في ظل وجود مخرج واعي يعرف جيدا كيف يريد الممثل كـرؤوف عبد العزيز.

وكشفت الحلقة أن حلا (مريم أشرف زكي)، ليست ابنه شاهيناز (مي سليم)، ولكنها ابنة سيدة أخرى، كانت متزوجة من سراج قبلها، وأدخلها السجن، هذا الي حمل رحمة (نهى عابدين) من سراج (مراد مكرم)، وموافقته على عودتها لعصمته.

وتنتقل الأحداث إلي فيلا نصرة (روجينا) التي تكشف أن باقي الذهب الذي كان متواجد داخل خزنتها الخاصة، ليس موجود، مما يجعلها تتهم رحمة (نهى عابدين)، و روقية (رنا رئيس)، ويدور حوار بينهما تكتشف بعدها بوجود سبيكة ذهبية من الذهب الذي كان متواجد داخل خزنتها في ملابس روقية  ، وتتشاجر معها وتحبسها داخل غرفتها.

وفجرت نهاية الحلقة الـ13 مفاجأة صادمة للمشاهدين، وهي الكشف عن والدة حلا (مريم أشرف زكي) الحقيقة، بعد خروجها من السجن وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة دينا خلال الأحداث، بعدما أدخلها سراج (مراد مكرم) السجن، لتزيد نهاية الحلقة من شغف الجمهور حول الأسباب التي جعلت سراج يفعل ذلك، وماذا ينتظر حلا خلال الحلقات المقبلة، وماذا سوف تفعل في والدها سراج الذي أدخل والدتها السجن وحرمها منها.

 

مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز. 

مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
مسلسل سر إلهي الحلقة 13
سر إلهي مسلسل سر إلهي روجينا مي سليم رؤوف عبد العزيز

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