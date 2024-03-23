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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سمية الخشاب تمزج بين الأنوثة والجمال في أحدث إطلالة |شاهد

سمية الخشاب
سمية الخشاب

خطفت الفنانة سمية الخشاب، أنظار متابعيها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت سمية الخشاب بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بدى مجسمًا باللون الأسود، مع جاكيت لامع، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الصاخب الذي زاد من جمالها وتألقها.

ويعرض حاليا للنجمة سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، اسماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

IMG_٢٠٢٤٠٣٢٣_٢٠١١٥٧ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٣_٢٠١١٥٧ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٣_٢٠١١٥٧
IMG_٢٠٢٤٠٣٢٣_٢٠١١٥٧

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