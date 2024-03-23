مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 13.. طلب غريب من سما إبراهيم لسمية الخشاب

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يطلب مهران من راضي أن يجمع كبار تجار المخدرات ويخبرهم أن عواد قُتل وأخذ منه بضاعة مخدرات قبل موته وأنه يريد معرفة من يتاجر بالبضاعة لأنه سيكون نفس الشخص الذي قتل عواد.

وتطلب مشيقة “سما إبراهيم” طلب غريب من غالية “سمية الخشاب” أن تتزوج صقر “محمد رضوان” لتخبرها غالية أنها لا تستطيع أن تأخذ مكانها وبعد إقناع مشيقة لها توافق، تتحدث مشيقة لتقنع زوجها صقر بزواجه من غالية ولكن يغضب صقر منها.

سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن ارتدائها الحجاب والنقاب ضمن أحداث مسلسلها "ب 100 راجل" والذى يتنافس به فى السباق الرمضانى الحالى.

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد: ان شخصية غالية تمر بكثير من التطورات والتحولات فى الشخصية وهى من طبقة شعبية وترتدى الحجاب ولم أقلق من هذا الأمر.

وأضافت سمية : كما لم أقلق من ارتداء النقاب ضمن أحداث المسلسل حيث تستعين غالية أبو الدهب التى أقدم شخصيتها فى العمل به كنوع من التخفي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.