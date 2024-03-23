عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 13.. طلب غريب من سما إبراهيم لسمية الخشاب

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يطلب مهران من راضي أن يجمع كبار تجار المخدرات ويخبرهم أن عواد قُتل وأخذ منه بضاعة مخدرات قبل موته وأنه يريد معرفة من يتاجر بالبضاعة لأنه سيكون نفس الشخص الذي قتل عواد.

وتطلب مشيقة “سما إبراهيم” طلب غريب من غالية “سمية الخشاب” أن تتزوج صقر “محمد رضوان” لتخبرها غالية أنها لا تستطيع أن تأخذ مكانها وبعد إقناع مشيقة لها توافق، تتحدث مشيقة لتقنع زوجها صقر بزواجه من غالية ولكن يغضب صقر منها.

سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن ارتدائها الحجاب والنقاب ضمن أحداث مسلسلها "ب 100 راجل" والذى يتنافس به فى السباق الرمضانى الحالى.

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد: ان شخصية غالية تمر بكثير من التطورات والتحولات فى الشخصية وهى من طبقة شعبية وترتدى الحجاب ولم أقلق من هذا الأمر.

وأضافت سمية : كما لم أقلق من ارتداء النقاب ضمن أحداث المسلسل حيث تستعين غالية أبو الدهب التى أقدم شخصيتها فى العمل به كنوع من التخفي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

الفنانة سمية الخشاب هالة فاخر سمية الخشاب سما إبراهيم محمد رضوان محمود عبدالمغني مسلسل بـ 100 راجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

موضوعات متعلقة

مسلسل المداح 4 الحلقة 14.. هبة مجدى تطلب الطلاق من حمادة هلال

مسلسل قلع الحجر الحلقة 13.. سرقة حجة بيت سوسن بدر

سمية الخشاب تكشف تفاصيل ارتدائها الحجاب والنقاب فى مسلسل ب 100 راجل

بطولة على الطيب وولاء الشريف.. عرض فيلم عقبالك يا قلبي بمهرجان مالمو

إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في بيروت 20 أبريل

4 نجمات تألقن فى دراما رمضان.. أبرزهن إنتصار بأعلى نسبة مشاهدة

سميرة سعيد تحيي حفل عيد الفطر في بيروت 13 أبريل

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

ترشيحاتنا

عثروا على هاتف المتورط الأصلي.. الأمن الروسي يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم كروكوس

محاولة للهروب وتكسير اللوكيشن.. أبرز ما جاء في حلقة «رامز جاب من الآخر»

مؤشرات أولية| «علام» يتقدّم على «عاشور» في منصب نقيب المحامين

عوروا بعض| خناقة قبل الفطار بين 5 عمال داخل شركة خاصة بالواحات

ما الدولة والعاصمة الأكثر تلوثاً في العالم؟ تقرير بتفاصيل مهمة

مفاجآت مخيفة.. حورية فرغلي تكشف قصة بيتها المسكون بالأرواح | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة |شاهد

رؤساء الأحياء في مواجهة جشع السائقين.. وهذه التعريفة الجديدة

يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

أخبار السيارات.. طريقة للمحافظة على الوقود بعد ارتفاع البنزين.. سيارة بـ40 مليون جنيه.. حول سيارتك لغاز

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ