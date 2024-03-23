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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

النيران تتصاعد من
النيران تتصاعد من اسفل العقار

شبّ منذ قليل حريق كبير التهم جراج سيارات داخل عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر ، حيث التهمت النيران السيارات الموجودة بالجراج .

وتلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل جراج أسفل عقار سكني بحي الواحة بالعاشر في مدينة نصر .

علي الفور تم توجيه سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجار التعامل مع النيران .

فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي مصابين إلى المستشفيات .

وتسبب تصاعد ألسنة اللهب من أسفل العقار إلى أعلى في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي .

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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IMG_8476
جراج سيارات حى الواحة حريق مدينة نصر نشوب حريق

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