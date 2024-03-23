ما الدولة والعاصمة الأكثر تلوثاً في العالم؟ تقرير بتفاصيل مهمة

صنفت دلهي على أنها أكثر العواصم تلوثاً في العالم لعام 2023، فيما تواصل الهند - وجنوب آسيا بأكملها - مواجهة الضباب الدخاني والهواء السام، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

ووجد تقرير عن المدن الأكثر تلوثاً في جميع أنحاء العالم أعدته «IQAir»، وهي مجموعة مراقبة جودة الهواء ومقرها سويسرا، أن 9 من المدن الـ10 الأولى كانت في الهند.

وتم تصنيف دلهي على أنها ثالثة أكثر المدن تلوثاً بشكل عام والعاصمة الأكثر تلوثاً في العالم، إذ يبلغ متوسط التركّز السنوي في هوائها للجسيمات الدقيقة (PM2.5) 102.1 ميكروغرام لكل متر مكعب.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن البلدان يجب أن تهدف إلى متوسط تركيز PM2.5 يبلغ 5 ميكروغرام/م 3.

وتشير الى أن التعرض لتلوث الجسيمات يرتبط بالربو والسرطان وأمراض الرئة والسكتات الدماغية وأمراض أخرى.

تعاني نيودلهي من سوء نوعية الهواء على مدار العام، لكن الشتاء عادة ما يكون الفترة الأسوأ. وقد أُغلقت المدارس والكليات لأيام عدة أواخر العام الماضي؛ بسبب الهواء السام.

وفي نوفمبر فرضت نيودلهي قيوداً على عدد السيارات على الطرق؛ للحد من تلوث الهواء. لكن الضباب الدخاني اجتاح مدناً في الهند وباكستان وبنغلاديش بعد أيام، مما اضطر الشركات والمدارس إلى إغلاق أبوابها في بعض المناطق.

التلوث هو خامس أكبر سبب للوفاة في الهند

في تقرير من دلهي، قال نيفيل لازاروس من شبكة «سكاي نيوز»، الخميس، إن الأمر «يشبه الوباء هنا». وأشار إلى أن النشطاء أكدوا أن التلوث هو خامس أكبر سبب للوفاة في الهند.

وتابع: «الأرقام هائلة. نحو 30 ألف حالة وفاة في العام. 80 شخصاً في دلهي يموتون (كل يوم)؛ بسبب تلوث الهواء؛ لذا فإن الأمر مثير للقلق للغاية، وله تأثير ضار في الاقتصاد، حيث يتم إنفاق نحو 4 ‎%‎ من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية المرتبطة مباشرة بتلوث

الهواء للأسر».

وأضاف لازاروس: «ما يثير القلق في هذا التقرير هو أننارأينا تلوث الهواء في مدن المستوى الثاني، وهي المدن الأصغر حجماً، مثل بيجوساراي في الولاية الشمالية».

وذكر تقرير «IQAir» أن بيجوساراي، في ولاية بيهار الهندية، كانت المدينة الأكثر تلوثاً في العالم، حيث يبلغ متوسط تركّز PM2.5 السنوي 118.9 ميكروغرام/م3.

واحتلت لاهور في باكستان المجاورة المرتبة الخامسة بمتوسط 99.5 ميكروغرام/م3.

بنغلاديش أكثر الدول تلوثاً

وجد التقرير أيضاً أن بنغلاديش هي الدولة الأكثر تلوثاً في العالم، حيث يصل تركز PM2.5 السنوي إلى 79.9 ميكروغرام/م3.

وتحتل باكستان المرتبة الثانية بـ73.7 ميكروغرام/م3، والهند في المركز الثالث بـ54.4 ميكروغرام/م3، وتحتل طاجيكستان المركز الرابع بـ49 ميكروغرام/م3، مما يجعل منطقة جنوب آسيا الأكثر تلوثاً في العالم، وفقاً للتقرير.

رأت «IQAir» أن 7 دول فقط استوفت المبادئ التوجيهية السنوية لمنظمة الصحة العالمية: أستراليا، ونيوزيلندا، وإستونيا، وآيسلندا، وغرينادا، وموريشيوس، وفنلندا.

وتم جمع بيانات التقرير من أكثر من 30 ألف محطة لمراقبة جودة الهواء في 134 دولة ومنطقة وإقليماً.



