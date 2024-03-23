حذرنا سابقاً.. «كتائب القسام» تعلن وفاة أسير إسرائيلي بسبب نقص الدواء والغذاء

أعلنت كتائب القسام عن وفاة أسير إسرائيلي لديها، "ييجـﭫ بوخطاﭪ" 34 عاماً نتيجة نقص الدواء والغذاء الحاد في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان: "كنا قد حذرنا سابقاً أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم".

وقالت وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الوفد الإسرائيلي الذي يجري المفاوضات في قطر وافق على تسوية اقترحتها الولايات المتحدة بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن هدنة مؤقتة محتملة واتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ووفقا للتقارير، فإن إحدى النقاط الشائكة الرئيسية التي تمنع إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق هي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت التقارير أنه في حين وافقت إسرائيل على التسوية، فإن حماس لم ترد بعد.