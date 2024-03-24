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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة، مرتدية توب مكشوفًا من منطقة الصدر هاف ستوماك مشجر بألوان الاخضر والأبيض والموف، مع بنطال من نفس التوب.

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ونسقت لاميتا فرنجية مع إطلالتها الجريئة، إسكارف على الشعر من نفس استايل البدلة وتركت خصلات شعرها الأسود المموج منسدلا بطريقة بسيطة.

ووضعت لاميتا فرنجية المكياج الناعم ليبرز ملامحها وبشرتها البرونزية، فاختارت اللون البني في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين والهايلايتر اللامع الجذاب والمميز.

لاميتا فرنجيه 
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توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

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