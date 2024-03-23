رخيص جدا.. سعر قفطان مي عمر يثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة أنيقة رمضانية، مرتدية القفطان المغربي باللون البني والابيض والاسود واسع وفضفاض، مع الأكمام الواسعة.

وحمل القفطان توقيع دار الأزياء dar sara وبلغ سعره 300 دولار أي حوالي 14 الف جنيه، حيث علق المتابعون أنه رخيص جدا مقارنة بأسعار ملابس مي عمر خلال الفترة الماضية.

ونسقت مي عمر مع إطلالتها ارتداء نظارة شمسية على احدث صيحات الموضه باللون الأسود وتزينت بالاقراط الطويلة مع فرد خصلات شعرها البني بطريقة مميزة.