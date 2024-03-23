حصاد منافسات اليوم الرابع من كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

انتهت منافسات اليوم الرابع من كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حاليا، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وافتتحت منافسات اليوم، بمنافسات وزن 73كجم، والتي شهدت تتويج المصرية صفاء حسن بذهبية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 132 كجم، فيما توجت الفرنسية سوهاد جازوني بفضية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 127، فيما حصدت التركية سيبيل كام برونزية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 125 كجم.

وفي منافسات وزن 79 كجم توجت النيجرية بوس ايميلي بذهبية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 145 كجم، فيما ذهبت الفضية إلى الأردنية أسماء عيسي بعد رفع ثقل مقداره 130 كجم، ونجحت المصرية أمل حنفي في خطف برونزية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 130 كجم.

وفي منافسات وزن 86 كجم توجت فولاشيه اولافمايلي بذهبية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 161 كجم، فيما توجت بالفضية نادية فكري بعد رفع ثقل مقداره 142 كجم، فيما حصدت اللاعبة أماني الدسوقي برونزية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 141 كجم.

واختتمت منافسات اليوم بمنافسات وزن 107 كجم رجال، وتوج بذهبيتها بطل جورجيا لاجوا جورجودزي بعد رفع ثقل مقدراه 191 كجم، فيما حصد الفضية البولندي ميشيل سلاو بعد رفع ثقل مقداره 199 كجم، وحصد المصري محمد السيد برونزية المنافسات بعد رفع ثقل مقداره 195 كجم.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 18 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات، 6 فضيات، و8 برونزيات.

الذهب:

رحاب رضوان وزن 55

محمد صبحي وزن 88

صفاء حسن وزن 79

الفضة:

أميمة عمر وزن 50

حسن العطار وزن 80

نوال رمضان وزن 45

إيناس الجبالي وزن 41

محمد علي وزن 72

نادية فكري وزن 86

البرونز:

شريف عثمان وزن 65

مظهر تمام وزن 80

صباح عبدالفتاح وزن 55

محمود عطية وزن 72

أمل سليمان وزن 61

محمد عبدالله وزن 59

أمل حنفي وزن 79

أماني الدسوقي 86

محمد السيد وزن 107



ويشارك منتخب مصر البارالمبي بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب .

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.