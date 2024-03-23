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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مروان عايش: الدراما المصرية تأثيرها كبير للقضية الفلسطينية.. وهذا ما يحدث بمسلسل «مليحة»|فيديو

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

تحدّث الفنان مروان عايش، عن مسلسل "مليحة"، قائلا: "ردود الأفعال على مسلسل مليحة كانت إيجابية قبل عرضه".

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وأضاف الفنان مروان عايش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ردود الفعل عن البرومو التشويقي كانت أكثر من رائعة وذلك قبل عرض المسلسل".

 

وأشار الفنان مروان عايش،: "أنا متشوق لمتابعة المسلسل، والدراما تطرح القضية الفلسطينية بلغة تحاكي الشارع"، موضحًا: "الدراما المصرية لها تأثير كبير وهذا ما يحدث فى مسلسل مليحة".

 

ووجّه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا العمل والتعاون مع فنانين عرب في أدوار غير مصرية.

الفنان مروان عايش مسلسل مليحة مليحة

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