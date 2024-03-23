مروان عايش: الدراما المصرية تأثيرها كبير للقضية الفلسطينية.. وهذا ما يحدث بمسلسل «مليحة»|فيديو

تحدّث الفنان مروان عايش، عن مسلسل "مليحة"، قائلا: "ردود الأفعال على مسلسل مليحة كانت إيجابية قبل عرضه".

وأضاف الفنان مروان عايش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ردود الفعل عن البرومو التشويقي كانت أكثر من رائعة وذلك قبل عرض المسلسل".

وأشار الفنان مروان عايش،: "أنا متشوق لمتابعة المسلسل، والدراما تطرح القضية الفلسطينية بلغة تحاكي الشارع"، موضحًا: "الدراما المصرية لها تأثير كبير وهذا ما يحدث فى مسلسل مليحة".

ووجّه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا العمل والتعاون مع فنانين عرب في أدوار غير مصرية.