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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دياب عن وجود ميرفت أمين في "مليحة": يا خبر أبيض على القمر

 قال  الفنان دياب   أن مسلسل " مليحة "  يسرد قصة وحكاية فتاة فلسطينية  تقوم  بدورها الفنانة الفلسطينية  " سريين خاص   "  كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.وأنه يقوم   بدور المقدم أدهم  ومن هنا تبدأ الاحداث  . 


تابع خلال   مداخلة   عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:"سعيد بتناول القضية الفلسطينية  في  العمل وبدعي ربنا    يهون عليهم الايام وأن العمل يعرض الموضوع   جزء من المعاناة    وأن مسلسل 15 حلقة لايحكي   كل المعاناة التي يعيشونها ". 


واصل : " معاناة الشعب الفلسطيني  كبيرة وكل يوم معاناة    يحتاج لحكيه في مسلسل     وربنا يعينهم ويقدرهم ". 


 إستطرد : " نحكي المعاناة لمن يقيمون في فلسطين أو خارجها ". 


وعن الفرق  بين دوره في مسلسل " مليحة " في الموسم الراهن وتحت الوصاية العام الماضي   مع   منى زكي  علق قائلا : " الشخصيتين مختلفتين تماما  ولايوجد اي علاقة بينهما  صالح السنة الي فاتت كان مراكبي فاشل  ويبحث عن حقه    بطرق  ملتوية    هذا العام في مليحة اقدم دور ضابط قوات مسلحة  عنده معاناة في شغله لانه ضابط حرس حدود  وهؤلاء  حياتهم   قاسية ومن اصعب القطاعات في القوات المسلحة عايش طول الوقت في أماكن نائية وبيئة قاسية وفي ظروف قاسية  والخطأ في تلك المهنة     الخطأ غير وارد ويحاول مساعدة    الاخرين ". 


وتعليقا على وجود الفنانة ميرفت أمين قال :  ياخبر ابيض على القمر دجي ست الكل   وكتر خيرها أنها وافقت   تبقى معانا وده قدر    الكبار في إحتضان الصغر من شباب الفنانين  ويقومون  بتنوير طريقهم . 


مسلسل مليحة بطولة دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاص، وأمير المصري تأليف رشا عزت الجزار إخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، وقد طرحت الصفحة الرسمية لشركة «+DS»، المنتجة لمسلسل «ملحية»، البوستر الدعائي للمسلسل، اذي يناقش القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.

الإعلامية لميس الحديدي القضية الفلسطينية مسلسل مليحة توك شو

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