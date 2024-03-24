مباريات ودية.. فوز ألمانيا والبرازيل على فرنسا وإنجلترا

فاز منتخب المانيا على منتخب فرنسا بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "جروباما ستاديوم".

سجل هدفي فرنسا كل من فلوريان فيرتز في الدقيقة الاولي وكاي هافيرتز بالدقيقة 49.

ويستعد المنتخبان لخوض كأس الأمم الأوروبية، صيف العام الجاري في ألمانيا.

وفي مباراة أخرى ودية أقيمت في نفس التوقيت، حقق منتخب البرازيل الفوز على منتخب إنجلترا بهدف نظيف سجله اللاعب إندريك في الدقيقة 80.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض بطولة كوبا أمريكا في صيف العام الجاري، بينما يستعد المنتخب الإنجليزي لخوض اليورو في ألمانيا.