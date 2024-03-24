5 حيل ونصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة خلال ساعات الصوم

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة، وبالأخص خلال نهار رمضان.. إليك خمس حيل ونصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة خلال ساعات الصوم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

حيل ونصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الحفاظ على نظافة الفم: احرصي على تنظيف أسنانك ولسانك بانتظام. استخدم فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان مناسب وافرك لسانك بلطف لإزالة البكتيريا والرواسب. كما يمكنك استخدام غسول فم مضاد للبكتيريا للمساعدة في التخلص من الروائح الكريهة.

شرب الماء بانتظام: حافظي على ترطيب فمك من خلال شرب الماء بانتظام طوال فترة الصوم. يساعد شرب الماء في زيادة إفراز اللعاب، وهو طبيعة يقتل البكتيريا ويساعد في تنظيف الفم وتقليل رائحة الفم الكريهة.

تجنبي المأكولات والمشروبات الرائحة: تجنبي تناول الأطعمة والمشروبات التي تسبب رائحة الفم الكريهة مثل الثوم والبصل والقهوة والتوابل الحارة. اختر الأطعمة الطازجة والخضروات الورقية والفاكهة للمساعدة في منح نفسك رائحة منعشة.

العناية بالهضم: يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة مرتبطة بمشاكل الهضم. حاولي تجنب تناول الأطعمة الدسمة والثقيلة قبل وأثناء الصوم، وتناولي وجبات خفيفة ومتوازنة ومنتظمة بعد الإفطار والسحور، وتجنب الأكل السريع والمضغ السريع.

استخدام الليمون: يعتبر الليمون مادة طبيعية فعالة في التخلص من رائحة الفم الكريهة. يمكنك مضغ شريحة صغيرة من الليمون أو خلط عصير الليمون مع الماء وشربه لتنعيم الفم وتنشيط اللعاب وتقليل الروائح الكريهة.

مع مراعاة هذه الحيل والنصائح، يجب أن تلاحظ تحسنًا في رائحة فمك خلال فترة الصوم. إذا استمرت المشكلة أو كانت شديدة، قد تكون هناك مشكلة صحية أخرى وفي هذه الحالة يفضل استشارة طبيب الأسنان أو الطبيب لتقييم الحالة وتقديم المشورة اللازمة.