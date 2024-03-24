منشطات أم حموضة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة بعد وفاة بطل كمال أجسام

تعد المنشطات جريمة كبرى في حق النفس، وقد يلجأ إليها بعض لاعبي كمال الأجسام كونها تعمل على زيادة كفاءة العضلات، وتجعلهم لا يشعرون بالتعب خلال التدريب، إلا أنها قد تدمر القلب، وتؤدي إلى الوفاة، وهو ما حدث مع البعض في الفترة الأخيرة.

أيمن مجدي

وفاة بطل كمال أجسام بسبب المنشطات

ويؤدي الإفراط في تناول المنشطات إلى أضرار كبيرة للجسم، تصل في حالات كثيرة للموت، حيث فارق الحياة أمس أيمن مجدي أحد لاعبي كمال الأجسام، بشكل مفاجيء، لتصلى عليه الجنازة في أحد مساجد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، فيما خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما حدث يفتح الباب حول الأضرار الجانبية التي قد يسببها تناول المنشطات بإفراط، وكيف يمكن أن تؤدي للوفاة.

مخاطر الإفراط في تناول المنشطات

أكدت تقارير طبية، أن المنشطات التي يتناولها بعض الرياضيون قد تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة، حيث تعمل على زيادة ضربات القلب، بالإضافة إلى رفع ضغط الدم، وتهيج في عضلات القلب.

لماذا يلجأ البعض إلى تناول المنشطات؟

قد يلجأ البعض إلى تناول المنشطات، باعتبارها تساعد على زيادة كفاءة العضلات، ولا يشعر اللاعب بالتعب، وفي سبيل ذلك تدمر الجسم، وتفضي به إلى الوفاة، وفي أقل الأحوال تدمر القلب والكلى.

ايمن مجدي

ماذا قال جمال شعبان عن وفاة بطل كمال الأجسام؟

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على وفاة أيمن مجدي بطل كمال أجسام في طنطا بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في نهار رمضان.

وقال “شعبان” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "ألف مرة قلنا الحموضة اللي بتتشخص ارتجاع في المريء أو التهاب في المعدة خاصة لو بتزيد مع المجهود والانفعالات لازم نعتبرها ذبحة صدرية إلى أن يثبت العكس".

وأضاف: "لازم نعمل مقطعية بالصبغة أو قسطرة استكشافية للشرايين التاجية في حالات كتيرة بتكون المشكلة في الشريان التاجي الخلفي والأعراض خادعة".