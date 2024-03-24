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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأمريكية تعترض 6 مسيرات حوثية في البحر الأحمر

صدى البلد

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي فوق جنوب البحر الأحمر، بعد أن أطلقت الميليشيا المتحالفة مع إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه ناقلة نفط تملكها جهة صينية.

وأشارت القيادة في منشور على موقع إكس إلى أن الحوثيين أطلقوا الصواريخ بالقرب من ناقلة النفط إم/في هوانغ يو التي ترفع علم بنما وتعود ملكيتها وإدارتها إلى جهة صينية.

وأضافت القيادة أن صاروخا خامسا أطلق على ناقلة النفط التي أصدرت نداء استغاثة.

وأشارت إلى تعرض الناقلة لأضرار طفيفة واندلاع حريق على متنها ولكن تم إخماده. وأوضحت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء ذلك.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية اشتبكت بعد ذلك مع ست طائرات مسيرة تحطمت خمس منها في البحر الأحمر وحلقت واحدة صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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