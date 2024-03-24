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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صباح البلد: الرئيس السيسي أكد أن مفهوم حقوق الإنسان لا بد أن يكون شاملا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه يتزامن اليوم ذكرى اليوم العالمي في معرفة الحق، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن حقوق الإنسان أكد أنه لا بد أن يكون شاملا، ولا يقتصر على جهة واحدة فقط.

وقالت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي، أكد أن حقوق الإنسان، تتضمن، توفير حياة كريمة للإنسان في كافة المجالات، مؤكدة أن مصر استطاعت أن يتم عرض الصورة الحقيقية في غزة.

وتابع أحمد دياب، مقدم برنامج “صباح البلد”، أن اليوم العالمي في معرفة الحق في العالم، لم يتحرك العالم حتى الآن، بالرغم من استشهاد 32 الف فلسطيني في قطاع غزة من المدنيين، ولكن الله سبحانه وتعالى وعدنا بنصر الحق في النهاية.

فاتن عبد المعبود معرفة الحق حقوق الإنسان غزة قطاع غزة

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