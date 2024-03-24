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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضائقة مالية.. هبة الأباصيري تروى تفاصيل لجوئها إلى الله

هبة الأباصيرى
هبة الأباصيرى

روت الإعلامية هبة الأباصيري تفاصيل الأزمة التى مرت بها، وهى عبارة عن ضائقة مالية كبرى لم تخرج منها إلا حينما لجأت إلى الله وتوسلت إليه.

وقالت هبة الأباصيرى: “في برنامج كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب، المذاع عبر راديو 9090: كنت في ضيقة صعبة لمدة سنتين مبشتغلش وعندي بنات ومسئوليات فقررت أروح لطبيبي النفسي”.

وأضافت: “سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما روحت الروضة الشريفة قلتله تلحقني وأنقذني يا سيدنا النبي، فورا نزلت سكينة في قلبي ولما رجعت مصر جالي شغل من حيث لا احتسب وسددت ديوني”.

وأوضحت هبة الأباصيري: “كل ما الدنيا بتضيق عليا بكلم ربنا.. آه بنكلم ربنا أمال نكلم مين غيره، وكل ما أحب أكلم ربنا أفتح إذاعة القرآن الكريم واسمع كلامه”.

وكانت الفنانة والإعلامية هبة الأباصيرى نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” تدعم فيه فلسطين من خلال مشاركتها فى حملة التبرع بالدم التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت هبة الأباصيرى: “في الطريق لحملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتبرع بالدم لصالح أهالينا في غزة، وندعو الجميع للمشاركة في هذا العمل الإنساني لمساندة إخواتنا الفلسطينيين”.

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