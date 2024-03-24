بعد تراجع الدقيق 40%.. التموين ترفض مقترح زيادة سعر رغيف الخبز السياحي 

تقدمت شعبة المخابز بالغرفة التجارية للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لدراسة مقترح لرفع سعر رغيف الخبز من 30 لـ 35%.

وكشف مصدر بوزارة التموين أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشديد الرقابة على المخابز بعد قرار الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعوم وتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاجه وكذلك الإبقاء على سعر رغيف الخبز السياحي دون تغيير بعد تراجع أسعار الدقيق بنسبة تصل إلى 40%.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في تصريحات صحفية إن أسعار الدقيق تراجعت إلى 16 ألف جنيه للطن مقابل 26 ألف جنيه خلال مارس الجاري وأنه لا حاجة لزيادة سعر رغيف الخبز السياحي الان.

وبالنسبة لرغيف الخبز المدعوم أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار او الغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.