جوتيريش: لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي في قطاع غزة

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، :" تشرفت بالإفطار مع اللاجئين الذين نزحوا مع الصراع الموجود في السودان، وتأثرت كثيراً لمعاناتهم التي لا يتحدث أحداً عنها".



وأضاف أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، أنه لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي في قطاع غزة.



وحث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة جميع البلدان ، على ضمان وجود نظام لحماية جميع اللاجئين و حقوقهم"

وتوجه أنطونيو جوتيريش بالشكر للقيادة المصرية، على جهودها تجاه ما يجري في غزة،كما توجه بالشكر للشعب المصري على كرمه، و التزامه بقيم الرحمة.