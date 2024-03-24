بطريقة سهلة وبسيطة.. كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر؟

وبسيطة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن طريقة تقديرها قيمة زكاة الفطر 2024، بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة ولغة عامية أيضا.

قيمة زكاة الفطر 2024

وقالت الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سُنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر».

بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا.

وأكملت:«سعر أردب القمح كام السنة دي 2000 جنيه مصري من أحسن الأنواع، وأردب القمح فيه 150 كيلو، يبقى سعر الكيلو كام 13.33 ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا، طيب والزكاة كم تبلغ في القمح ( 2.04 كيلو)، يبقى نضرب 2.04 كيلو * 13.33،يطلع الناتج 27.19 جنيه مصري».

وقالت دار الإفتاء إنها 35 جنيه يعني زادت كمان عن الحد الأدنى بشويه و 35 جنيه الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من 35 جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك) بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد 35 جنيه.

وشددت الإفتاء:«لو شايف إن 35 جنيه قليل مش هتعمل حاجه يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمة لكن لا تقل عن 35 جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر، كمان تقدر تطلعها فلوس، لا تشتري بها شيء، لأن بعض الناس يعتقدوا إن ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا، لأ طلعها فلوس وربنا يتقبل منك، كمان يجوز إخراجها من أول رمضان لحد قبل صلاة العيد، ولو ما عرفتش فلا مانع إنك تطلعها يوم العيد لحد غروب الشمس ودا على مذهب الشافعية ومن وافقهم».