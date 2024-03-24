القصير: آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، اجتماعا مع وفد البعثة الاشرافية لصندوق التنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة الدكتور محمد عبد القادر، مدير المكتب القطري لـ"إيفاد" بالقاهرة، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة في مناطق عمله بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.

وخلال الاجتماع، أشاد القصير بالتعاون البناء والمثمر مع الإيفاد، مشيرا إلى أن هناك حوالى 100 ألف مستفيد من خدمات مشروع "SAIL" في مناطق عمله سواء في مجال التنمية الزراعية أعمال الري والصرف وتغير المناخ والإنتاج الحيواني والإرشاد والتمويل الريفي، وأيضًا مجال تنمية المجتمع من خلال الأنشطة والخدمات التعليمية والصحية والتنموية ومياه الشرب.

وقال القصير إن المشروعات مع الإيفاد تحقق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة لأنها تسهم في تغيير وجه الحياة للمستفيدين منها ومناطق عملها.

وأكد أن نجاح هذه المشروعات يرجع إلى أنها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى وتحوز على رضاء الأهالي، حيث ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.

ووجه القصير بضرورة إيجاد آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية.

كما وجه الشكر للقائمين على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، مؤكدا أنه حقق قصص نجاح تحتذى لمشروعات الإيفاد في الدول أخرى، خاصة أفريقيا.

من ناحيته، أعرب الممثل القطري للإيفاد بالقاهرة عن سعادته بالتواصل الدائم والتعاون البناء مع وزارة الزراعة.

وأكد نجاح مشروعات الإيفاد في مصر، وأنها بالفعل تجارب نجاح يحتذى بها، مشيرا إلى أنه جار حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة، حيث يسعى الإيفاد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، وبعض قيادات الوزارة والإيفاد.