تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل الـ 3 صفوف الدراسية المعفاة من امتحانات الترم الثاني..

قرار جديد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بشأن امتحانات الترم الثاني، والذي أعلن فيه اعفاء طلاب ثلاث مراحل دراسية من امتحانات الترم الثاني التحريرية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك ثلاثة صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني التحريرية لهذا العام نظرا لإعفائهم منها بحق القانون.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وأوضحت الوزارة، أن اعفاء طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي من عقد أي امتحانات رسمية ، يأتي وفقًا لفلسفة نظام التعليم الجديد، واستكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية.