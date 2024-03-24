حزب المصريين: زيارة بن زايد تعزز الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى القاهرة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تؤكد على قوة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن هذه الزيارة تستهدف بشكل مباشر دعم واستقرار المنطقة العربية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية بما يحقق مصالح الشعبين، موضحا أن مصر والإمارات حريصان كل الحرص على دعم الأمن القومي العربي والخليجي، وتحقيق حلم التكامل والوحدة العربية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد الجهود الرامية للتوصل لحلول دائمة للأزمات في دول المنطقة العربية خاصة والعالم بصفة عامة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد أكد على استراتيجية العلاقات بين القاهرة وأبوظبي، وأن العلاقات بين البلدين متميزة ومتفردة وتاريخية واستراتيجية وتعد نموذجًا رائعًا يجب أن يسود بين جميع الدول العربية، مشيدا باعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة.

وأوضح أن العلاقات المصرية الإماراتية دائماً تتميز بالعلاقات الأخوية والوثيقة وتؤكد على استمرار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، مؤكداً أن لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فرصة عربية ثمينة من أجل توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، علاوة على إيجاد حلول للأزمات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن خلق حالة من التكامل بين دول المنطقة حتى تتمكن من تخطي الأزمات العالمية.