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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يعلن تجديد تعاقد إسلام عيسى

صدى البلد

أعلن نادي بيراميدز في إطار سياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، عن تجديد تعاقده بشكل رسمي مع الجناح إسلام عيسى.

 

ويأتي قرار إدارة بيراميدز بتجديد تعاقد إسلام عيسى في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأيام المقبلة، وسبقها الإعلان عن تجديد المدافع الدولي الشاب أسامة جلال، وكذلك الظهير الأيسر الدولي محمد حمدي في وقت سابق.

وإسلام عيسى يبلغ من العمر ٢٨ عاما ويعد من أهم اللاعبين في مركز لاعب الوسط والجناح الأيمن، حيث انضم إسلام عيسى إلى صفوف نادي بيراميدز عام ٢٠١٩.

 

وخلال تلك الفترة شارك إسلام عيسى بقميص نادي بيراميدز في ١٥٨ مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها اللاعب ٢٦ مباراة بجانب ٢٠ مساهمة تهديفية خلال تلك المباريات.

من جانبه عبر إسلام عيسى عن سعادته بتجديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار مع هذا النادي الكبير، مؤكدا أنه فخور باللعب في صفوف بيراميدز منذ ٢٠١٩ وارتداء قميص هذا الفريق شرف كبير لأي لاعب.

 

أضاف عيسى أن قرار تجديد عقده مع بيراميدز لم يأخذ وقتا ووقع بدون تردد لأنه يشعر بالراحة في النادي الذي لم يتخل عنه لحظة واحدة وقت الإصابة وساعده على العودة قويا بعد رحلة تأهيل في الإمارات.

شدد اللاعب على أنه يسعى لمساعدة زملائه في تحقيق الفوز وحصد البطولات خلال الفترة المقبلة والفريق أمامه منافسة قوية على لقب الدوري.

إدارة نادي بيراميدز ادارة بيراميدز بيراميدز نادي بيراميدز محمد حمدي

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