هل ركعتا سنة الفجر قبل الفريضة أم بعدها؟.. أحمد عمر هاشم يجيب

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أحمد عمر هاشم إن أركان الإسلام الخمسة مفروضة وكل فرض له نافلة.



وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خلال تقديمه برنامج "يوميات الرسول"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله ونافلته ذكر الله، والصلاة ونافلته السنن الرواتب، والزكاة ونافلته مد اليد للمحتاج والمسكين والفقير، والصوم ونافلته صيام السنن والحج ونافلته العمرة".

وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء،: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهما الركعتان النافلة قبل الفريضة".