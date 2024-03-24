أحمد عمر هاشم يوضح فضل العمرة في رمضان.. فيديو

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن العمرة.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خلال تقديمه برنامج "يوميات الرسول"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "للعمرة في رمضان منزلة عظيمة، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة".

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء،:"فهذا يدل على فضلها، وأنها في رمضان لها مزية عظيمة، وأجر عظيم كالذي حج مع النبي".



وأوضح أحمد عمر هاشم بأن أركان الإسلام الخمسة مفروضة وكل فرض له نافلة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله ونافلته ذكر الله، والصلاة ونافلته السنن الرواتب، والزكاة ونافلته مد اليد للمحتاج والمسكين والفقير، والصوم ونافلته صيام السنن والحج ونافلته العمرة.