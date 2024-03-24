وزير البترول: سوق تسويق المنتجات البترولية في مصر واعد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن سوق تسويق المنتجات البترولية فى مصر لديه ميزات كثيرة بكبره وفرصه الواعدة ونموه وتطوره والتى نتج عنها تنافسية كبرى بين شركات التوزيع ، مشيراً إلى أن هذا السوق يتطلب كيانات متطورة وقادرة تجيد التسويق والابتكار وتطوير وصقل خبرات العاملين لتقديم نتائج أعمال متميزة.



وأكد وزير البترول، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة النيل لتسويق البترول عن العام الماضى 2023 ، على أن التنسيق والتعاون بين الكيانات البترولية فى المجالات المشتركة يثرى العمل، لافتاً إلى أن شركات تسويق المنتجات البترولية تقدم منظومة عمل متميزة فى الأداء والانتشار والتطوير وتقديم خدمات التموين والخدمات المتكاملة التى يحتاجها حائزى السيارات وإمداد القطاعات الاقتصادية والإنتاجية باحتياجاتها من المنتجات البترولية ، وأثنى الوزير على ما تقدمه شركة النيل لتسويق البترول ضمن المنظومة فيما يخص الوفاء بالاحتياجات البترولية لصعيد مصر ، وتوسعها فى تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمحطاتها لما يوفره لها من عوائد وما يساهم به فى تحقيق خطط الوزارة فى انتشار وسهولة الوصول لتلك الخدمة الحضارية ، ووجه الشكر للعاملين على ما حققوه من نتائج أعمال وبخاصة الأهداف الاقتصادية فى الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وتعظيم القدرة التنافسية.



وخلال الجمعية أوضح المهندس أحمد عيد رئيس شركة النيل لتسويق البترول أن لديها 75 محطة ولديها 12 محطة جديدة تحت الإنشاء فى الخواتكة وخارفة ديروط ومنقباد ونزلة عبداللاه والمدينة الصناعية بأسيوط وجرجا ودار السلام بسوهاج والغنيمية وبنبان بأسوان و المحور الجديد فى ملوى بالمنيا والفرافرة بالوادى الجديد والصالحية بالشرقية، كما عرض موقف مبيعاتها من البنزين بأنواعه والسولار وحرصها على زيادة مساهمتها فى خطة الوزارة لانتشار منافذ التموين بالغاز الطبيعى والتى يتم العمل على إضافة 7 منافذ جديدة للتموين به تضاف إلى المنافذ الحالية المتاحة بمحطات النيل لتسويق البترول، كما عرض موقف إمدادات المنتجات البترولية لكبار المستهلكين ، وتوسعها فى تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن وخطتها التطويرية لتسويق الزيوت المعدنية والتى تنامت خلال العام الماضى وخطتها فى تطوير ورفع كفاءة المستودعات والنقل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومساهمتها المجتمعية.



حضر الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وعدد من نوابهما ، والمحاسبان خالد عثمان وأشرف عبدالله مساعدا الوزير للتجارة الداخلية والخارجية والشئون المالية والاقتصادية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول والمحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.