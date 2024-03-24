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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طريقة استخراج شهادة ميلاد من ماكينة السجل الذكى

شهاده ميلاد
شهاده ميلاد

يبحث عدد كبير جدد من المواطنين عن الخدمات المقدمة من قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية والذي تم تفعيل ماكينة السجل الذكى، والتى مكنت المواطنين من استخراج الشهادات المتاحة من خلالها ودون تدخل العنصر البشرى.

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

 

 

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة2024

يحرص موقع صدي البلد على خدمة معرفة كيفية استخراج  شهاده ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط.

وخاصة شهادات الميلاد التي تعد من أهم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد، باستخدام الرقم القومي المسجل علي شهاده الميلاد.

 

استخراج شهادة ميلاد مميكنة2024

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

وخطوات استخراج شهاده الميلاد والوفاة والزواج والطلاق من الماكينات الذكية سهلة وبسيطة وتأخذ حوالي 5 دقائق، وتبدأ المرحلة الأولي باستخراج شهادة الميلاد، ويستطيع المرء استخراجها من أمام الماكينات الذكية باتباع الخطوات التالية:-

الوقوف أمام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه وأحد الأصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

 إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

 إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون أي تدخل بشري.

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