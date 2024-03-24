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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: نواصل رفع تراكمات الأمطار واستمرار انتشار سيارات الشفط

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن انتشار كامل لكافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، فى أماكن التمركز المخصصة لها فى الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

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وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم انتشار كامل لسيارات شفط مياه الأمطار، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة في " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لرفع تراكمات لمياه الأمطار، مع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، بالإضافة إلى متابعة حالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها علي الفور.

وقال رئيس مياه وصرف بمحافظات القناة، انه تم توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها في المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه في المناطق والأماكن التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث لمتابعة سقوط الأمطار علي مدار الساعة وأعمال الشفط .

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، وانتشار وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

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