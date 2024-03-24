عميدة تجارة القاهرة: لم نمنع الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

قالت الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بـ جامعة القاهرة، أن الكلية لم تمنع أحد من أداء الاختبارات، بسبب عدم دفع مصاريف الدراسة، مؤكدة أن الاخبار التي أنتشرت على منصات التدوال الاجتماعي بسبب فيديو غير صحيحة.

وأوضحت فريد في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد” إلى أنه لم يمنع أي من الطلاب الموجودين من دخول الامتحانات، سوى عدد من الطالبات، بينهم طالبة من طلاب اللائحة الجديدة بالساعات المعتمدة، مبينة أن اللائحة تنص على أنه لن يتم إجراء امتحانات للطلاب إلا في المواد التي لا يسجل الطالب فيها من بداية الفصل الدراسي، كما نصت اللائحة على أنه لن يتم السماح للطالب بتسجيل المواد الدراسة، إلا بعد سداد المصروفات.

وأشارت عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، إلي أن الفيديو الذي ظهر اليوم وتداول بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي هو فيديو لطلابه بالكلية على لائحة نظام الساعات المعتمدة، وأن تلك الطالبة لم تسدد مصروفات متأخرة بقيمة 153 ألف جنيه.

وأضافت ، أن الطلاب المسموح لهم بالدخول إلى امتحان الميد ترم 22 ألف و100 طالب جميعهم سددوا المصروفات الدراسية، باستثناء مجموعة صغيرة من الطلاب عددهم 135 طالبا وهم الذين ظهر بعضهم في الفيديو، وعلى الرغم من ذلك الكلية قامت بالسماح لهم بالدخول إلى الامتحان بعد امضاء اقرارات على المواد الدراسية المسجلة وتلزمه بدفع المصروفات الدراسية.

وأكملت أن بعمل الإقرارات وانتهاء امتحان اليوم قام 85 من الطلاب بدفع المصروفات الدراسية، ولم يتبقَّ سوى 50 طالبا فقط لم يقوموا بدفع المصروفات من ضمنهم الطالبة التي قامت بعمل الفيديو، حتي تصدر مشهد غير صحيح أن الكلية منع الطلاب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات، ولكن هذا الأمر غير صحيح والقانون يجبرني على منع دخول أي طالب غير مقيد إلي لجنة الامتحان.

وأشارت الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بـ جامعة القاهرة، أن الكلية من منطلق مراعة الظروف الاقتصادية قامت بإطلاق مبادرة لتقسيم المصروفات على ثلاثة أقساط ولكن بشرط أن يكون الطالب قد سدد أول قسط قبل امتحان الميد ترم، ويكون القسط الثاني قبل أداء امتحان الفاينل، والقسط الأخير قبل ظهور نتيجة الامتحان.

وألفتت أن الكلية أصدرت تنبيهات منذ 6 أسابيع بضرورة دفع المصروفات حتي يتم تسجيل الطلاب للمواد الدراسية ويتمكنوا من دخول الامتحان، وأن كل هذا مثبت على موقع الكلية، ولكن هناك مجموعة من الطلاب لم تلتزم بسداد المصروفات متأخرة، وهم من افتعلوا فيديو اليوم.