رد فعل مثير من حسام حسن على إصابة إمام عاشور

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على إصابة إمام عاشور لاعب خط وسط منتخب مصر، والتي تعرض لها في مباراة نيوزيلندا، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كرواتيا: "غياب إمام عاشور عن منتخب مصر خسارة كبيرة، ولكن لدينا البدائل المناسبة لتعويض غيابه".

وأضاف "المنتخب تعرض لإصابتين قويتين، قبل المعسكر، حيث تعرض أحمد مصطفى زيزو للإصابة بالإضافة إلى إمام عاشور في مباراة نيوزيلندا، موضحًا أن هناك بدائل كثيرة.

وأوضح، أنه تواصل مع إمام عاشور اليوم، من أجل الاطمئنان عليه، بعد إجراء عملية جراحية بالكتف".

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كرواتيا على ملعب استاد مصر، الثلاثاء المقبل 26 مارس، في نهائي كأس عاصمة مصر.