استجابة لصدى البلد.. غداً إعادة لحام سور كوبري قرية أبو نجاح بالشرقية

في استجابة سريعة لما نشره موقع صدي البلد من استغاثة أهالي قرية ابو نجاح تحت عنوان كوبري من غير سور.. أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون بمحافظ الشرقية اكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية انه تم التواصل مع ادارة ري ميت غمر ومن المقرر ان يتم غداً إعادة سور الكوبري وإزالة أسباب الشكوي.

واضافت المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية انه تم التواصل بصرف ميت غمر بمحافظة الدقهلية وتمت المعاينة اليوم من قبل المشرف للصرف في حضور ممثلين عن الوحده المحلية بشنبارة الميمونة وبعض من المواطنين وتم الاتفاق باكر الساعة العاشرة مع الورشة التي تقوم بالإصلاح واللحام لحديد الطربزين ورجوع الشيء لأصله.

كان أهالي قرية ابو نجاح التابعة للوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة بمركز الزقازيق ناشدوا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق بسرعة التدخل وإصدار تعليمات للمختصين لإصلاح وتركيب سور للكوبري الخاص بمدخل القرية والمار بمصرف هلا والقيطون.

وأكد الأهالي في استغاثتهم أن السور الحديدي الموجود بالكوبري سقط بمياه مصرف هلا منذ حوالي ٥ أيام ولم يتم إصلاحه إلي الآن أو التدخل من قبل المسئولين بالوحدة المحلية أو مجلس المدينة مما ينظر بوقوع كارثة وخاصة أن هذا الكوبري هو المدخل الرئيسي للقرية.

وأشار أهالي قرية ابو نجاح إلى أنه يوجد موقف خاص بالتوك توك بالقرب من السور المنهار مما يعرض أرواح الأهالي والمواطنين وأطفال القرية للخطر كما أن المنظر العام غير مريح للبصر وخاصة أن المصرف به الكثير من الزبالة والقمامة.